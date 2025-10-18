مینار پاکستان پر اجتماع،منعم ظفر کی کارکنوں کوتیاری کی ہدایت
اجتماع اسلامی انقلاب اوراقامت دین کی جدوجہد میں اہم سنگ میل ثابت ہوگایہ سیاسی پروگرام نہیں ،بدل دو نظام اجتماع کا سلوگن ،امیر جماعت اسلامی کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے ضلع کورنگی کے اجتماع کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کا اجتماع عام مینار پاکستان لاہور،ملک میں اسلامی انقلاب اور اقامت دین کی جدوجہد میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا،یہ اجتماع کوئی سیاسی پروگرام نہیں بلکہ جماعت اسلامی کی دعوت اور نظریاتی سوچ کا عکاس ہوگا،جماعت اسلامی ملک میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کیلئے مصروف عمل ہے ،ایسی ریاست جہاں سب کے ساتھ انصاف ہو، ہر شہری کو اس کا حق ملے ،انسان،انسان کی غلامی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرے اور احساس محرومی کا خاتمہ ہو۔انہوں نے کارکنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوری طور پر اجتماع عام کی تیاریاں شروع کردیں اور اجتماع میں نہ صرف خود شریک ہوں بلکہ اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔
21تا23 نومبر مینار پاکستان کے سائے میں اجتماع عام ہماری جدوجہد اور تحریک میں مہمیز دے گا۔بدل دو نظام اجتماع عام کا سلوگن ہے ،ملک میں رائج موجودہ فرسودہ،ظالمانہ اور استحصالی نظام تبدیل کیے بغیر عوام کے مسائل حل ہوسکتے ہیں نہ ملک تعمیر و ترقی کی رہ پر گامزن ہوسکتا ہے ،ملک پر مسلط حکمران ٹولہ اور طبقہ اشرافیہ اس نظام کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔نظام بدلنے کیلئے اس ٹولے اور طبقے سے بھی نجات حاصل کرنا ضروری ہے اور یہ عوامی جدوجہد اور مزاحمت کے ذریعے ہی ممکن ہوسکتا ہے ۔امیرضلع کور نگی مرزا فرحان بیگ نے کہا کہ جماعت اسلامی ہی ملک و قوم کو بحرانوں سے نجات دلاسکتی ہے ۔