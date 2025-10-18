ڈینگی وملیریا سے بچا ؤکیلئے آگاہی وحفاظتی مہم کا آغاز
تمام اضلاع میں فوگنگ، اسپرے ، آگاہی سیشنز اور عوامی مہم تیز کرنے کی ہدایت احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تو وبا کو جلد ختم کیا جا سکتا ،وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو
کراچی (این این آئی)وزیرِ صحت و بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا پیچوہو کی ہدایت پر ڈینگی اور ملیریا سے بچا ؤ کیلئے وسیع پیمانے پر آگاہی اور حفاظتی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ محکمہ صحت کے ویکٹر بورن ڈیزیزز وِنگ، ڈائریکٹوریٹ جنرل ہیلتھ سروسز سندھ کی جانب سے تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز، بلدیاتی اداروں اور متعلقہ محکموں کو ہنگامی بنیادوں پر موثر اقدامات کی ہدایت جاری کر دی گئی ۔ ڈاکٹر عذرا پیچوہو کاکہناہے کہ ڈینگی اور ملیریا سے بچاؤ کیلئے حکومت سندھ کی تمام مشینری متحرک کر دی گئی ہے ۔ رواں سال ڈینگی کے 819اورملیریاکے 2لاکھ سے زائدکیسز رپورٹ ہوئے ۔ ہر ضلع میں اسپرے ، فوگنگ، اور آگاہی پروگرامز کو روزانہ کی بنیاد پر یقینی بنایا جائیگا۔
عوامی تعاون سے جلد اس وبا پر قابو پا سکتے ہیں ۔ تمام اضلاع میں لاروہ کش مہم، فوگنگ، اسپریاور آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ اسکولوں، اسپتالوں، مارکیٹوں، بس اسٹاپس، اور عدالتوں سمیت عوامی مقامات پر بینرز، پمفلٹس، اور آگاہی مواد آویزاں کیا جا رہا ہے ۔ تمام ڈی ایچ اوز کو ہدایت دی گئی کہ وہ مقامی حکومت کیساتھ ملکر مچھر کی افزائش کے مقامات ختم کریں،گھروں اور گلیوں میں پانی جمع نہ ہونے دیں جبکہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو گھر گھر جا کر آگاہی دینے کا ٹاسک دیا گیا ہے ۔ ڈاکٹر عذرا پیچوہو نے مزید کہا کہ اگر ہم صفائی ستھرائی اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تو اس وبا کو جلد ختم کیا جا سکتا ہے ۔