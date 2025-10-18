غربت کا خاتمہ صرف سماجی تقاضا نہیں قومی ذمہ داری بھی ہے ،گورنر
کراچی(این این آئی) گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے غربت کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ غربت کا خاتمہ صرف ایک سماجی تقاضا نہیں بلکہ ہماری قومی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔
انہوں نے کہا کہ آج کا دن دنیا بھر میں ان افراد سے یکجہتی کے اظہار کا دن ہے جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔گورنر سندھ نے زور دیا کہ غریب اور مستحق خاندانوں کے لیے پائیدار پالیسی سازی وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ان کی زندگیوں میں دیرپا بہتری لائی جا سکے ۔علاوہ ازیں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے چیئرمین پاکستان ٹیپ بال پریمئر لیگ زوہیر نصیر کو وژن اور قیادت پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی پی ایل پاکستانی قوم کا جنون ہے ، زوہیر نصیر نے گلیوں کے کھیل کو قومی شناخت دی۔ لیگ کی سافٹ لانچنگ تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ نے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو مؤثر ذریعہ قرار دیا اور کہا کہ یہ پلیٹ فارم نوجوانوں کو ملک کے لیے اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع دے رہا ہے ۔