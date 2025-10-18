دیوالی پر 250 ہندو خاندانوں میں امدادی چیک تقسیم
سندھ حکومت کا مقصد اقلیتی برادری کی زندگی آسان بنانا ،شام سندر آڈوانی حکومت ہر مذہب، برادری اور طبقے کی خوشیوں میں برابر کی شریک ،معاون خصوصی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت کی جانب سے دیوالی کے موقع پر 250 ہندو خاندانوں میں مالی امداد کے چیک تقسیم کیے گئے ۔کراچی میں محکمہ اقلیتی امور حکومت سندھ کے زیرِ اہتمام دیوالی کی خوشیوں کے موقع پر ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں 250 ہندو خاندانوں میں مالی معاونت کے چیک تقسیم کیے گئے ۔تقریب میں وزیراعلی سندھ کے معاونِ خصوصی برائے اقلیتی امور ڈاکٹر شام سندر آڈوانی، سیکریٹری اقلیتی امور انجم اقبال، اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ڈاکٹر شام سندر آڈوانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویژن اور منشور کے مطابق سندھ حکومت ہر مذہب، برادری اور طبقے کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہے ۔ سندھ کی دھرتی رواداری، امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے ، اور سندھ حکومت کا مقصد اقلیتی برادری کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا اور انہیں معاشی طور پر مستحکم بنانا ہے ۔اس موقع پر سیکریٹری اقلیتی امور انجم اقبال نے بھی اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت اقلیتی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد منصوبے شروع کر چکی ہے جن میں تعلیمی اسکالرشپس، شادی گرانٹ اور مذہبی مواقع پر مالی امداد شامل ہے ۔تقریب کے دوران خوشی، محبت اور بھائی چارے کا جذبہ نمایاں رہا۔ ہندو برادری کے شرکا نے سندھ حکومت کے اس اقدام پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات صوبے میں مذہبی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔