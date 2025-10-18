صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد پولیو مہم میں والدین کے تعاون پر انتظامیہ مطمئن

  • کراچی
انسداد پولیو مہم میں والدین کے تعاون پر انتظامیہ مطمئن

کمشنر کی زیرصدارت اجلاس میں سپورٹ ٹیموں کی شمولیت سے متعلق فیصلے حسن نقوی کا پہاڑ گنج اور گودھرا کیمپ نیو کراچی کا دورہ ، علمائاورمعززین سے ملاقات

کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی میں انسداد پولیو مہم جاری ہے ۔ کمشنرسید حسن نقوی نے جمعہ کو انسداد پولیو مہم کاجائز ہ لینے کے لئے پہاڑ گنج نارتھ ناظم آباد اور گودھرا کیمپ نیو کراچی کا دورہ کیا۔ پہاڑ گنج میں علماء کرام معززین سے ملاقات کی کمشنر نے گودھرا مسلم اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلاے ڈپٹی کمشنر طحہ سلیم اسسٹنٹ کمشنر عمران الحق یونین کونسل میڈیکل افسر ایریا انچار ج اور پولیو ٹیمون کے ارکان نے بریفنگ دی اور کارکردگی اور والدین کے تعاون پر اطمینان اظہار کیا۔ دریں اثنا کمشنر کراچی کی زیر صدارت ان کے دفتر میں ایک اعلی سطح کا جائزہ اجلاس منعقد ہو ا۔

جس میں نیشنل پولیو ایمر جنسی آپریشن سینٹر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق صوبائی پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹڑ سندھ کوآرڈی نیٹر ارشاد سوڈھر نیشنل پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے سیکورٹی ایڈوائز ر بریگیڈئیر برگیڈئیر ابو الحسن اور کراچی ٹاسک فورس کے کوآڑڈی نیٹر سعود یعقوب نے شرکت کی ۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنرز کی تجاویز کی روشنی میں مختلف اہم انتظامی فیصلے کئے گئے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ منتخب ارکان اور تعلیم صحت اور بلدیات کے محکموں کے افسران اور اہلکاروں اور منتخب ارکان پر مشتمل سپورٹ ٹیموں کی شمولیت سے کارکردگی بہتر ہونے کی توقع ہے ان کی خدمات سے بہترطور پراستفادہ کرنے کے لئے بھی اہم فیصلے بھی کئے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر میں بڑے پیمانے پر شجر کاری کا منصوبہ

ٹائمز رینکنگ میں کامیابی مشترکہ کاوشوں کا ثمر،ڈاکٹر زبیر

تھل جیپ ریلی خطے کی پہچان،سیاحت کو فروغ ملے گا :ڈپٹی کمشنر

میپکو سیفٹی ٹیموں کی مختلف سب ڈویژنوں میں کارروائیاں

تاجر برادری امن وامان کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ، سی پی او ملتان

پلس پراجیکٹ اور پولیو مہم ، افسروں ورکرز میں اعزازئیے تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ