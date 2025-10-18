انسداد پولیو مہم میں والدین کے تعاون پر انتظامیہ مطمئن
کمشنر کی زیرصدارت اجلاس میں سپورٹ ٹیموں کی شمولیت سے متعلق فیصلے حسن نقوی کا پہاڑ گنج اور گودھرا کیمپ نیو کراچی کا دورہ ، علمائاورمعززین سے ملاقات
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی میں انسداد پولیو مہم جاری ہے ۔ کمشنرسید حسن نقوی نے جمعہ کو انسداد پولیو مہم کاجائز ہ لینے کے لئے پہاڑ گنج نارتھ ناظم آباد اور گودھرا کیمپ نیو کراچی کا دورہ کیا۔ پہاڑ گنج میں علماء کرام معززین سے ملاقات کی کمشنر نے گودھرا مسلم اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلاے ڈپٹی کمشنر طحہ سلیم اسسٹنٹ کمشنر عمران الحق یونین کونسل میڈیکل افسر ایریا انچار ج اور پولیو ٹیمون کے ارکان نے بریفنگ دی اور کارکردگی اور والدین کے تعاون پر اطمینان اظہار کیا۔ دریں اثنا کمشنر کراچی کی زیر صدارت ان کے دفتر میں ایک اعلی سطح کا جائزہ اجلاس منعقد ہو ا۔
جس میں نیشنل پولیو ایمر جنسی آپریشن سینٹر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق صوبائی پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹڑ سندھ کوآرڈی نیٹر ارشاد سوڈھر نیشنل پولیو ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے سیکورٹی ایڈوائز ر بریگیڈئیر برگیڈئیر ابو الحسن اور کراچی ٹاسک فورس کے کوآڑڈی نیٹر سعود یعقوب نے شرکت کی ۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنرز کی تجاویز کی روشنی میں مختلف اہم انتظامی فیصلے کئے گئے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ منتخب ارکان اور تعلیم صحت اور بلدیات کے محکموں کے افسران اور اہلکاروں اور منتخب ارکان پر مشتمل سپورٹ ٹیموں کی شمولیت سے کارکردگی بہتر ہونے کی توقع ہے ان کی خدمات سے بہترطور پراستفادہ کرنے کے لئے بھی اہم فیصلے بھی کئے گئے ۔