نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن کی لائن کی مرمت مکمل

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن K-II کی 48 انچ قطر کی متاثرہ رائزنگ مین لائن کا مرمتی کام مکمل کرلیا، جس کے بعد متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی شروع کردی گئی ہے۔

چیف آپریٹنگ آفیسر واٹر کارپوریشن انجینئر اسداللہ خان نے متاثرہ رائزنگ مین لائن پر جاری مرمتی کام کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر متعلقہ انجینئرز اور تکنیکی عملہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھا۔ انجینئر اسداللہ خان نے کہا کہ واٹر کارپوریشن شہریوں کو پانی کی فراہمی میں تعطل کے باعث ہونے والی تکالیف پر معذرت خواہ ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ادارہ شہریوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے اور مستقبل میں فراہمی آب کے نظام کو مزید مستحکم اور فعال بنانے کے لیے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

 

