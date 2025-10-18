صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آباد کا قیدیوں کیلئے 100کمپیوٹرزکی فراہمی کا اعلان

  • کراچی
آئی ٹی اور فنی تربیت کیلئے مختلف جیلوں میں قائم کمپیوٹر لیبز میں نصب کیا جائے گا

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان (آباد) سینٹرل جیل کراچی کے قیدیوں کی آئی ٹی اور فنی تربیت ، فلاح و بحالی کے پروگرام کے لیے 100 کمپیوٹرز فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے ، جنہیں مختلف جیلوں میں قائم کمپیوٹر لیبز میں نصب کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد قیدیوں کو آئی ٹی اور فنی تعلیم دے کر معاشرے میں بحالی کے قابل بنانا ہے تاکہ وہ رہائی کے بعد عملی زندگی میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔اس سلسلے میں ایک تقریب کراچی سینٹرل جیل میں منعقد کی گئی تقریب میں سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل عبدالکریم عباسی و دیگر جیل کا عملہ بھی موجود تھا ، اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آئی جی جیل خانہ جات فدا حسین مستوئی نے کہا کہ قیدیوں کی اصلاح اور بحالی کے لیے محکمہ جیل خانہ جات مسلسل اقدامات کر رہا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ آئی ٹی ٹریننگ سینٹرز کے قیام اور فنی کورسز کی فراہمی سے قیدیوں کو باعزت روزگار کے مواقع میسر آئیں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ بھر کی جیلوں میں تعلیم، تربیت اور مہارت کے پروگراموں کو وسعت دی جا رہی ہے ۔چیئرمین آباد محمد حسن بخشی نے کہا کہ قیدی بھی معاشرے کا حصہ ہیں، اور ان کی اصلاح و تربیت قومی فلاح کا حصہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ آباد محکمہ جیل خانہ جات کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا ۔

