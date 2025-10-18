چڑیا گھر میں جانوروں کی تعداد اور حالت زار سے متعلق رپورٹ طلب
سندھ ہائیکورٹ کا کراچی زو میں جانوروں کے لئے صرف ایک ویٹنری ڈاکٹر کی موجودگی پر حیرت اور برہمی کا اظہارکیا 21ویں صدی میں جانوروں کو بھی پنجروں میں قید رکھا جاسکتا ہے ؟چڑیا گھروں کو بند کردینا چاہئے ،جسٹس اقبال کلہوڑو
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے کراچی چڑیا گھر میں ریچھ رانو کی قدرتی ماحول میں منتقلی سے متعلق کیس میں چڑیا گھر کے جانوروں کی حالتِ زار پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سارے زو بند ہونے چاہئیں، وہاں جانوروں کو اذیت دینے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو کی سربراہی میں کیس کی سماعت ہوئی۔ سینئر ڈائریکٹر کراچی زو نے عدالت میں رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ عدالتی حکم پر اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ، فور پاز اور پی آئی اے سے رانو کی منتقلی کے لیے رابطہ کیا گیا ہے ۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی درخواست پر رانو کی خوراک، صحت اور دیکھ بھال سے متعلق تمام تفصیلات فراہم کردی گئی ہیں۔کنزرویٹر جنگلی حیات جاوید مہر نے مؤقف اختیار کیا کہ صرف ایک ریچھ کی منتقلی کے لیے بین الاقوامی ماہرین کی خدمات لینے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کے اقدامات سے عالمی سطح پر ہمارا تماشا بنتا ہے ، ملکی ماہرین ان معاملات کو بہتر انداز میں حل کرسکتے ہیں۔
جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ پوری دنیا میں زو تو موجود ہیں مگر وہ اس طرح کے نہیں ہوتے جیسے ہمارے یہاں ہیں۔ سارے زو بند ہونے چاہئیں، جانوروں کو اذیت دینے کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے برہمی کا ظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ جانوروں کو چھوٹے چھوٹے پنجروں میں بند رکھا جاتا ہے ؟ جن کے پاس پالتو جانور ہوتے ہیں وہ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں مگر چڑیا گھر میں جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے ۔ کیا 21ویں صدی میں جانوروں کو بھی پنجروں میں قید رکھا جاسکتا ہے ؟ چڑیا گھروں کو بند کردینا چاہیے ، جانوروں کو کھلے علاقوں میں رکھا جائے جیسے نیشنل پارکس میں رکھا جاتا ہے ۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کراچی چڑیا گھر میں کتنے ویٹنری ڈاکٹر تعینات ہیں؟ کے ایم سی کے وکیل نے بتایا کہ صرف ایک ویٹنری ڈاکٹر موجود ہے ۔ عدالت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے سب سے بڑے چڑیا گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا افسوسناک ہے ۔ عدالت نے کراچی زو میں جانوروں کے لئے صرف ایک ویٹنری ڈاکٹر کی موجودگی پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کراچی زو میں موجود تمام جانوروں کی تعداد اور ان کی حالت زار سے متعلق تازہ رپورٹ طلب کرلی، عدالت نے حکم دیا کہ کراچی زو کے ملازمین کی تعداد اور صلاحتوں سے متعلق رپورٹ بھی آئندہ سماعت پر پیش کی جائے ۔