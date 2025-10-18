صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طبی ماہرین کی کم عمر پاکستانی خواتین میں چھاتی کے سرطان پرتشویش

  • کراچی
طبی ماہرین کی کم عمر پاکستانی خواتین میں چھاتی کے سرطان پرتشویش

کم عمر لڑکیاں اپنا معائنہ ذاتی طور پر باقاعدگی سے کریں ، گلٹی یا غیر معمولی تبدیلی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں پاکستان میں 23 لاکھ سے زائد خواتین بریسٹ کینسر میں مبتلا ہیں،ڈاؤ یونیورسٹی میں سمپوزیم سے پروفیسر جہاں آرا ودیگر کا خطاب

کراچی(سٹی ڈیسک)ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی پرووائس چانسلر پروفیسر جہاں آرا نے کہا ہے کہ کم عمر پاکستانی خواتین میں بریسٹ کینسر کے کیسز رپورٹ ہونا تشویش ناک ہے 25 سال سے کم عمر خواتین میں بھی بریسٹ کینسر کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ کم عمر لڑکیاں اپنا معائنہ ذاتی طور پر باقاعدگی سے کریں اور کسی گلٹی یا غیر معمولی تبدیلی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں جبکہ 30 سال سے زائد عمر کی خواتین اپنا باقاعدگی سے معائنہ کرائیں، پہلے 40 سال کی خواتین پر باقاعدگی سے معائنے کے لیے زور دیا جاتا رہا ہے کیونکہ اس مہلک مرض کی ابتدائی طور پر تشخیص سے ہی زندگی بچائی جاسکتی ہے ۔ اکتوبر میں ڈاؤ انسٹیٹیوٹ آف ریڈیالوجی کی جانب سے میموگرافی سمیت بریسٹ کینسر کے مختلف ٹیسٹ بہت رعایت پر کیے جا رہے ہیں ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام بریسٹ کینسر اویرنس سمپوزیم سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔

ڈاؤ انسٹیٹیوٹ آف ریڈیالوجی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نسرین ناز ڈاکٹر انیلہ ناز ڈاکٹر سمیتا اسد ،ڈاکٹر عائشہ،ڈاکٹر عمیمہ سلیم،ڈاکٹر نوشین فاطمہ ،ڈاکٹر شائستہ افضل ،ڈاکٹر پارس اور دیگر نے بھی سمپوزیم سے خطاب کیا۔ پروفیسر جہاں آرا نے کہا کہ پروفیسر جہاں آرا نے کہا کہ ہر آٹھ میں سے ایک خاتون کو بریسٹ کینسر کا مرض لاحق ہوتا ہے اس کی پہلے مرحلے پر تشخیص اور لائف سٹائل میں تبدیلی کے ذریعے بڑھتی ہوئی اموات میں کمی لائی جا سکتی ہے ۔ پروفیسر نسرین ناز نے کہا کہ پاکستان میں 23 لاکھ سے زائد خواتین بریسٹ کینسر میں مبتلا ہیں جس کے باعث پاکستان تعداد کے لحاظ سے دنیا میں نمایاں ملک ہے انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے دوران دنیا میں 109 بریسٹ کینسر میں مبتلا خواتین جان سے چلی جاتی ہیں پاکستان میں سالانہ 90 ہزار برس کینسر کے نئے کیسز کی تشویش ہوتی ہے ۔ ڈاکٹر انیلہ رحیم نے کہا کہ اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر سے آگہی کے مہینے کے طور پردنیا بھر میں منایا جاتا ہے بریسٹ کینسر دنیا میں خواتین میں تشخیص ہونے والے تمام کینسرز کا 21 فیصد ہے ۔تقریب کے آخر میں پروفیسر جہاں آرا نے مقررین اور شرکا میں اسناد تقسیم کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر میں بڑے پیمانے پر شجر کاری کا منصوبہ

ٹائمز رینکنگ میں کامیابی مشترکہ کاوشوں کا ثمر،ڈاکٹر زبیر

تھل جیپ ریلی خطے کی پہچان،سیاحت کو فروغ ملے گا :ڈپٹی کمشنر

میپکو سیفٹی ٹیموں کی مختلف سب ڈویژنوں میں کارروائیاں

تاجر برادری امن وامان کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ، سی پی او ملتان

پلس پراجیکٹ اور پولیو مہم ، افسروں ورکرز میں اعزازئیے تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ