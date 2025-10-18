ایوب گوٹھ میں سلنڈر دھماکا ، عمارت کا حصہ گرگیا، ایک شخص جاں بحق ، 5 زخمی
دھماکا گیس سلنڈر کی لیکیج کے باعث ہوا ،ریسکیو حکام ، آواز دور دور تک سنی گئی ، قریبی دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے ، گاڑیوں اور ٹھیلوں کو بھی نقصان پہنچا
کراچی(اسٹاف رپورٹر)نیو کراچی ایوب گوٹھ میں سلنڈر دھماکہ، عمارت کا حصہ گر گیا، ایک شخص جاں بحق، پانچ زخمی ہوگئے ۔ تفصیلات کے مطابق سہراب گوٹھ کے علاقے نیو کراچی ایوب گوٹھ، اسلم پلازہ کے قریب رہائشی عمارت میں کا ایک حصہ اور چھت زوردار دھماکے سے گر گئی جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور پانچ افراد زخمی ہوگئے ۔ ریسکیو حکام کے مطابق عمارت میں دھماکہ ممکنہ طور پر گیس سلنڈر کے لیکیج کے باعث ہوا جس کے نتیجے میں جبکہ عمارت کا ایک حصہ سڑک پر گرنے سے مزید نقصان ہوا۔عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی اور قریبی دکانوں کے شیشے ٹوٹ گئے ۔
اطلاع ملتے ہی سہراب گوٹھ پولیس، رینجرز اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت 25 سالہ عرفان ولد غلام اصغر کے نام سے ہوئی ہے ، جب کہ زخمیوں میں 12سالہ کامران ولد حیدر، 40سالہ آصف ولد کمال ،25سالہ زبیر ولد دلبر ،25سالہ زیب ولد فدا حسین اور ایک 20سالہ نامعلوم نوجوان شامل ہے ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ سلنڈر لیکیج کے باعث پیش آیا، تاہم دھماکے کی حتمی نوعیت جاننے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا۔ علاقے کو عارضی طور پر سیل کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔