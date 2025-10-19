اندرون سندھ:اشتہاری، منشیات فروشوں سمیت 43ملزم گرفتار
مسروقہ موٹر سائیکلیں، موبائل فون، شراب،اسلحہ اور نقدی برآمد، مقدمات درج پولیس نے ملزموں کو سانگھڑ، سکھر، لاڑکانہ، پنگریو میں جاری مہم کے دوران پکڑا
سکھر، سانگھڑ ، لاڑکانہ، پنگریو (بیورو رپورٹ، نمائندگان دنیا) پولیس کی جانب سے اندرون سندھ شروع کئے گئے جرائم پیشہ افراد کیخلاف کریک ڈاؤن میں 43 ملزمان کو گرفتار کرکے غیر قانونی اسلحہ، مسروقہ دو موٹر سائیکلیں، موبائل فون، شراب سمیت دیگر اشیا برآمد کرلی گئیں۔ سانگھڑ میں شہدادپور پولیس نے قتل کے مقدمے کے اشتہاری نواب رند، روپوش منور عرف منو جتوئی، اظفر بیگ، نیاز مکرانی بلوچ اور منظور سریوال سمیت 14 ملزموں کو گرفتار کر کے 40 لٹر شراب، 2 مسروقہ موٹر سائیکلیں، دو موبائل فون برآمد کرلئے۔ سکھر پولیس کے بیان کے مطابق روہڑی پولیس نے جوئے کے اڈے پر چھاپے میں 8 جواریوں کو گرفتار کر کے قمار بازی کا سامان، ایل سی ڈی ٹی وی، 5 موبائل فون اور داؤ پر لگے 5600 روپے برآمد کرلئے۔ لاڑکانہ پولیس نے 10 رکنی چور گروہ سمیت 18 ملزمان کو گرفتار کرکے سریے اور مختلف اقسام کی چابیوں سمیت دیگر مسروقہ سامان برآمد کرلیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی گئی ہے۔ پنگریو پولیس نے دیسی شراب کی 3 بھٹیوں سمیت دیگر مقامات پر چھاپے مار کر 845 لٹر دیسی شراب، آدھا کلو سے زائد چرس، 11 گرام آئس،6538 گٹکے برآمد کر کے 15 ملزم گرفتار کرلئے۔