صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اندرون سندھ:اشتہاری، منشیات فروشوں سمیت 43ملزم گرفتار

  • کراچی
اندرون سندھ:اشتہاری، منشیات فروشوں سمیت 43ملزم گرفتار

مسروقہ موٹر سائیکلیں، موبائل فون، شراب،اسلحہ اور نقدی برآمد، مقدمات درج پولیس نے ملزموں کو سانگھڑ، سکھر، لاڑکانہ، پنگریو میں جاری مہم کے دوران پکڑا

سکھر، سانگھڑ ، لاڑکانہ، پنگریو (بیورو رپورٹ، نمائندگان دنیا) پولیس کی جانب سے اندرون سندھ شروع کئے گئے جرائم پیشہ افراد کیخلاف کریک ڈاؤن میں 43 ملزمان کو گرفتار کرکے غیر قانونی اسلحہ، مسروقہ دو موٹر سائیکلیں، موبائل فون، شراب سمیت دیگر اشیا برآمد کرلی گئیں۔ سانگھڑ میں شہدادپور پولیس نے قتل کے مقدمے کے اشتہاری نواب رند، روپوش منور عرف منو جتوئی، اظفر بیگ، نیاز مکرانی بلوچ اور منظور سریوال سمیت 14 ملزموں کو گرفتار کر کے 40 لٹر شراب، 2 مسروقہ موٹر سائیکلیں، دو موبائل فون برآمد کرلئے۔ سکھر پولیس کے بیان کے مطابق روہڑی پولیس نے جوئے کے اڈے پر چھاپے میں 8 جواریوں کو گرفتار کر کے قمار بازی کا سامان، ایل سی ڈی ٹی وی، 5 موبائل فون اور داؤ پر لگے 5600 روپے برآمد کرلئے۔ لاڑکانہ پولیس نے 10 رکنی چور گروہ سمیت 18 ملزمان کو گرفتار کرکے سریے اور مختلف اقسام کی چابیوں سمیت دیگر مسروقہ سامان برآمد کرلیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی گئی ہے۔ پنگریو پولیس نے دیسی شراب کی 3 بھٹیوں سمیت دیگر مقامات پر چھاپے مار کر 845 لٹر دیسی شراب، آدھا کلو سے زائد چرس، 11 گرام آئس،6538 گٹکے برآمد کر کے 15 ملزم گرفتار کرلئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی لائبریرینز آرگنائزیشن کی گولڈن جوبلی تقریب

پیپلز سیکرٹریٹ میں سانحہ کارساز کے شہدا کی یاد میں شمعیں روشن

پنز میں نرسنگ کی ترقی اور اعلیٰ معیار کی ہیلتھ کیئر کیلئے سیمینار

ملک کیخلاف سازشوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائیگا :گورنر پنجاب

بکر منڈی پرچھاپہ، 1400کلو مضر صحت گوشت تلف

وزیر صحت کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل