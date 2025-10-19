لاڑکانہ:پولیس مقابلوں میں ملوث 2مجرموں کو سزائے قید
ایڈیشنل وسیشن کورٹ نے فیصلہ سنایا، 50،50ہزار روپے جرمانہ بھی عائدعزیز کھوسو، محمد اکرم کیخلاف ولید، سول لائن تھانوں میں مقدمات درج تھے
لاڑکانہ(نمائندہ دنیا) لاڑکانہ کی سیشن عدالت نے پولیس مقابلوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات میں جرم ثابت ہونے پر دو افراد کو 7، 7 سال قید اور 50، 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنادی، جرم ثابت نہ ہونے پر دو ملزمان کو بری کردیا۔ تفصیلات کے مطابق لاڑکانہ کی پانچویں ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ثمینہ منگی کی عدالت میں ولید اور سول لائن تھانوں میں درج علیحدہ علیحدہ مقدمات کی سماعت ہوئی، جہاں جرم ثابت ہونے پر عدالت نے دو مجرموں عزیز کھوسو اور محمد اکرم کھوسو کو 7، 7 سال قید اور 50، 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنادی جبکہ جرم ثابت نہ ہونے پر مقدمے میں نامزد دو ملزمان عرفان ابڑو اور اسرار ابڑو کو بری کردیا، دوسری جانب سزا کے بعد مجرم عزیز کھوسو کو لاڑکانہ سینٹرل جیل منتقل کردیا گیا جبکہ مجرم محمد اکرم کھوسو پہلے سے ہی جیل میں تھا۔