میرپور ماتھیلو:ناجائز منافع خوری کرنیوالے دکاندراوں پر جرمانے

  • کراچی
میرپورماتھیلو (نمائندہ دنیا) گھوٹکی، میرپور ماتھیلو، خانگڑھ، ڈہرکی اور اوباڑو کے اسسٹنٹ کمشنرز اور مختارکاروں نے مختلف بازاروں کا دورہ کر کے ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں کیں۔

ریونیو افسران کی جانب سے عام استعمال کی اشیاء پر من پسند نرخ وصول کرنے والے دکانداروں پر مجموعی طور پر 25 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ ضلع میں گراں فروشوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دکاندار اپنے رویے کو درست کریں، عام استعمال کی اشیاء مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے مقررہ نرخوں پر فروخت کریں اور نرخ نامے نمایاں طور پر آویزاں کریں تاکہ خریداروں کو مقررہ قیمتوں سے آگاہی حاصل ہو سکے ۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کسی کو بھی مصنوعی مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہدایات پر عمل نہ کرنے والے دکانداروں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے اور انہیں جیل بھی بھیجا جاسکتا ہے۔

 

