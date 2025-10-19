محراب پور:پندرہویں شاخ میں شگاف، کئی دیہات، فصلیں زیرآب
اطلاع کے باوجود آبپاشی عملہ نہیں پہنچا، 100فٹ چوڑا شگاف مکینوں نے خود پرکیاایک ماہ کے دوران شاخ میں دوسرا شگاف پڑا، حکومت سندھ نوٹس لے، مقامی افراد
محراب پور (نمائندہ دنیا)پندرہویں شاخ میں 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، تاہم محکمہ آبپاشی کا عملہ نہیں پہنچا، مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بھرا، گاؤں مہر علی انڑ کے پاس پندرہویں شاخ کو آر، ڈی 50 کے پاس 100 فٹ چوڑا شگاف پڑ نے سے کئی دیہات، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں اور سبزیاں زیر آب آگئیں، محکمہ آبپاشی کو بر وقت اطلاع کے باوجود کوئی آفیسر یا عملے کا فرد شگاف بھرنے کے لئے نہیں پہنچا، مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بھرا،ان افراد نے محکمہ آبپاشی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ شگاف سے کئی دیہات، درجنوں گھر سیکڑوں ایکڑ زرعی اراضی پر کھڑی فصلیں ،سبزیاں اور فصل لگانے کے لئے تیار کردہ زرعی اراضی متاثر ہوئی ہے ۔ مقامی افراد نے الزام لگایا ہے کہ محکمہ آبپاشی کا عملہ نہر میں جان بوجھ کر زیادہ پانی چھوڑتا ہے پشتے کمزور ہونے سے نہر میں شگاف پڑ جاتا ہے ، ایک ماہ کے دوران پندرہویں شاخ میں دوسرا شگاف پڑا ہے جس کا حکومت سندھ نوٹس لے۔