18 اکتوبر قربانی، حوصلے اور جمہوریت کی استقامت کی علامت ،ارسلان شیخ
سکھر (بیورو رپورٹ) میئر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے سانحہ کارساز کے شہداء کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
18 اکتوبر کا دن قربانی، حوصلے اور جمہوریت کی استقامت کی علامت ہے ۔ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کارساز کے شہدا نے اپنے خون سے عوامی حق حکمرانی کو زندہ رکھا، شہدا کی قربانیاں پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سنہری باب ہیں۔یہ دن اس عہد کی تجدید ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن آج بھی جمہوریت اور عوامی حق حکمرانی کے محافظ ہیں،ظلم اور آمریت کے خلاف ڈٹ جانا پیپلز پارٹی کی پہچان ہے ۔