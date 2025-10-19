صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

18 اکتوبر قربانی، حوصلے اور جمہوریت کی استقامت کی علامت ،ارسلان شیخ

  • کراچی
18 اکتوبر قربانی، حوصلے اور جمہوریت کی استقامت کی علامت ،ارسلان شیخ

سکھر (بیورو رپورٹ) میئر سکھر اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے سانحہ کارساز کے شہداء کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 18 اکتوبر کا دن قربانی، حوصلے اور جمہوریت کی استقامت کی علامت ہے ۔ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کارساز کے شہدا نے اپنے خون سے عوامی حق حکمرانی کو زندہ رکھا، شہدا کی قربانیاں پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سنہری باب ہیں۔یہ دن اس عہد کی تجدید ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکن آج بھی جمہوریت اور عوامی حق حکمرانی کے محافظ ہیں،ظلم اور آمریت کے خلاف ڈٹ جانا پیپلز پارٹی کی پہچان ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی لائبریرینز آرگنائزیشن کی گولڈن جوبلی تقریب

پیپلز سیکرٹریٹ میں سانحہ کارساز کے شہدا کی یاد میں شمعیں روشن

پنز میں نرسنگ کی ترقی اور اعلیٰ معیار کی ہیلتھ کیئر کیلئے سیمینار

ملک کیخلاف سازشوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائیگا :گورنر پنجاب

بکر منڈی پرچھاپہ، 1400کلو مضر صحت گوشت تلف

وزیر صحت کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک ہی مطالبہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اس لڑائی سے کوئی چھٹکارا نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بارسلونا کا ایک خوبصورت سبق
رؤف کلاسرا
رشید صافی
احسانِ میزبانی کا تلخ انجام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
افغان رجیم کے مسئلے کا واحد حل
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان بھارت کی سازشی تھیوری کے نرغے میں
محمد عبداللہ حمید گل