میہڑ:کچے میں ڈاکوؤں کیخلاف پولیس کا آپریشن، متعدد ٹھکانے مسمار، 10 گرفتار

  • کراچی
میہڑ (نمائندہ دنیا) میہڑ کے کچے میں پولیس نے ڈاکوؤں کیخلاف آپریشن کرتے ہوئے متعدد ٹھکانے مسمار کردیئے ، میہڑ ، فرید آباد، منگوانی، رادھن اور دیگر تھانوں کی پولیس نے۔۔۔

 موبائل گاڑیوں ، اے پی سی ، کرین مشینوں ، بکتر بند گاڑیوں، ایمبولینسوں کے ساتھ کارروائیاں کیں، انہوں نے ڈاکوؤں کے گھروں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا، پولیس نے شک کی بنیاد پر راہب چھابرو، اس کے بیٹے اور 3 خواتین سمیت 10 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا، جن سے تفتیش جاری ہے ، پولیس نے خان جو گوٹھ، گھارو ، ستار ماچھی اور دیگر دیہات میں کارروائی کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔

 

