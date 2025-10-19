میہڑ:کچے میں ڈاکوؤں کیخلاف پولیس کا آپریشن، متعدد ٹھکانے مسمار، 10 گرفتار
میہڑ (نمائندہ دنیا) میہڑ کے کچے میں پولیس نے ڈاکوؤں کیخلاف آپریشن کرتے ہوئے متعدد ٹھکانے مسمار کردیئے ، میہڑ ، فرید آباد، منگوانی، رادھن اور دیگر تھانوں کی پولیس نے۔۔۔
موبائل گاڑیوں ، اے پی سی ، کرین مشینوں ، بکتر بند گاڑیوں، ایمبولینسوں کے ساتھ کارروائیاں کیں، انہوں نے ڈاکوؤں کے گھروں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا، پولیس نے شک کی بنیاد پر راہب چھابرو، اس کے بیٹے اور 3 خواتین سمیت 10 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا، جن سے تفتیش جاری ہے ، پولیس نے خان جو گوٹھ، گھارو ، ستار ماچھی اور دیگر دیہات میں کارروائی کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔