دوڑ:کوٹ عالم سے رانٹا جانے والی سڑک 15سال سے تباہ
دڑو (نمائندہ دنیا) دڑو آمری اسٹاپ سے وایا کوٹ عالم رانٹا اہم سڑک گزشتہ 15 سال سے مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار ہے ، جس کے نتیجے میں یہاں کے ہزاروں مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔۔۔
جبکہ دڑو آمری اسٹاپ سے شروع ہونے والی اس اہم سڑک کے راستے میں آنے والے 25 سے زائد پل ہر جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ان میں بڑے بڑے شگاف پیدا ہوگئے ہیں، روڈ تعمیر نہ ہونے سے کوٹ عالم، رانٹا کے سیکڑوں گاؤں کے رہائش پذیر عذاب والی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کوٹ عالم اور رانٹا کے مکین بچو شورو، اسلم پلیجو، محمد حسن جاکھرو، عاشق رانٹو، آصف قریشی، شاہ جان میمن اور دیگر نے روڈ تعمیر نہ ہونے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ آئے ہوئے مہا سیلاب کے بعد یہاں کی اہم سڑک کوٹ عالم رانٹا مکمل طور پر تباہ ہوگئی ہے ، کافی مرتبہ احتجاج کیا مگر آج تک سڑک تعمیر نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں یہاں کے رہنے والے گاؤں کے ہزاروںمکین سخت پریشان ہیں، انہوں نے کہا کہ سڑک سے عام ٹریفک تو کافی وقت پہلے بند ہوچکی ہے ، مگر یہاں کے جو رہائش پذیر افراد ہیں وہ ایمرجنسی اور عورتوں کی ڈیلیوری کے دوران شدید تکالیف کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ خستہ حال روڈ پر وارداتیں اور روڈ حادثات بھی روز کا معمول ہیں، انہوں نے حکومت وقت اور ضلع سجاول کے منتخب عوامی نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر دڑو کوٹ عالم رانٹا سڑک کی تعمیر کراکے عوام کو سہولیات فراہم کریں۔