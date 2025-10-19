صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:دیوالی پر حفاظتی انتظامات، 2502 اضافی اہلکار تعینات

  • کراچی
مذہبی تہوار پر غیر معمولی سیکورٹی انتظامات، اداروں کو باہم رابطے کی ہدایتمذہبی منافرت پھیلانے والوں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ، ڈی آئی جی

حیدر آباد (نمائندہ دنیا) دیوالی کی مناسبت سے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس طارق رزاق دھاریجو نے سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کرتے ہوئے حیدرآباد رینج میں 2502 اضافی اہلکاروں کو تعینات کردیا۔ انہوں نے رینج کے تمام ایس ایس پیز کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 20 تا 22 اکتوبر 2025 منائی جانے والی دیوالی کی 3 روزہ تقریبات کی مناسبت سے مندروں میں ہونیوالی پوجا میں شرکت کرنے والے افراد، پجاریوں، منتظمین و دیگر اہم شخصیات کی سکیورٹی کے لئے موثر حکمت عملی ترتیب دی جائے ، اس مقصد کیلئے قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں سے ہمہ وقت رابطہ اور معلومات کا تبادلہ کیا جائے ۔ڈی آئی نے دیوالی پر مذہبی منافرت اور شر انگیزی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔حیدرآباد رینج کے تمام اضلاع کے ایس ایس پیز کو بین المذاہب ہم آہنگی و رواداری اور امن و امان کی فضا کو ہر صورت قائم رکھنے کی بھی ہدایت کی۔

 

