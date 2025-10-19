صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایوان تجارت سکھر کے تحت 15ویں سالانہ رحمت اللعالمین کانفرنس کا انعقاد

  • کراچی
ایوان تجارت سکھر کے تحت 15ویں سالانہ رحمت اللعالمین کانفرنس کا انعقاد

سکھر (بیورو رپورٹ) ایوانِ صنعت و تجارت سکھر میں 2010سے جاری رحمت اللعالمین کانفرنس کا انعقادکیا گیا، جس میں چاروں مکاتبِ فکر کے مشہور و معروف اور ممتاز علمائے کرام مفتی محمد ابراہیم قادری۔۔۔

 مفتی سعود افضل ہالیجوی، نعت خواں محمد رضوان خان قادری ودیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بتایا کہ میرے محبوب کی شان اور رتبہ و مرتبہ کیا ہے ، یہ مت سمجھو کہ حضورؐ دنیا میں صرف میسنجر بن کر آئے ، بلکہ تمام جہانوں کے مالک نے انہیں علمِ ذرہ عطا کیا جو کہ بہت پختہ ہے ۔ اس موقع پر دیگر علمائے کرام نے نبی کریم ﷺکی سیرتِ طیبہ اور حسنِ اخلاق پر روشنی ڈالی۔

 

