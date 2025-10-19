صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلیٹ سے بیوہ خاتون کی گلا کٹی لاش برآمد

  • کراچی
کراچی(این این آئی)گلستان جوہر کے علاقے بلاک 19 میں قائم رہائشی عمارت کے فلیٹ سے خاتون کی گلا کٹی لاش ملی جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔

ریسکیو حکام کے مطابق مقتولہ کی شناخت 55 سالہ شمیم اختر زوجہ بشیر احمد کے نام سے کی گئی۔ اس حوالے سے ایس ایچ او شارع فیصل انعام جونیجو نے بتایا کہ مقتولہ بیوہ تھی جو فلیٹ میں اپنی بیٹی ، نواسہ اور نواسی کے ہمراہ رہتی تھی جس وقت واردات ہوئی خاتون گھر میں اکیلی تھی ۔ابتدائی تفتیش میں شبہ ہے کہ کسی ذاتی رنجش کی بنا پر خاتون کو تیز دھار آلے  سے قتل کیا گیا ۔

 

