قطر اسپتال کے وارڈ میں آگ بھڑک اٹھی
کراچی(این این آئی)اورنگی ٹاؤن قطر اسپتال کے ایک وارڈ میں آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث مریضوں اور عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
ریسکیو 1122 کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی عملہ ایک فائر ٹینڈر کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا اور سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پاتے ہوئے اسے مزید بڑھنے سے روک دیا۔ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق آگ اسپتال کے گائنی وارڈ میں لگی تھی۔ آگ بھڑکتے ہی وارڈ میں موجود مریض، تیمار دار اور عملہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوگیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں جبکہ آگ لگنے سے بیڈ سمیت دیگر سامان جل کر خاکستر ہوگیا۔