سیلز ٹیکس چوری کے مقدمے میں ملزمان بری

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کسٹم عدالت نے کروڑوں روپے کاسیلز ٹیکس چوری کرنے کے مقدمے میں ملزمان کو بری کردیا۔

کسٹم عدالت نے کروڑوں روپے کاسیلز ٹیکس چوری کرنے کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے 7 ملزمان کو بری کردیا۔ بری ہونے والے ملزمان میں باسط کریم، رضیہ سلطان، مجیب احمد، محمد عمران، وقاص احمد، سید تنویر احمد اور منظور مغل شامل ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ملزمان کو سپریم کورٹ کے فیصلے تاج انٹرنیشنل کی روشنی میں بری کیا ہے ۔ ملزمان نے سیلز ٹیکس کی چوری میں کردار واضح نہیں۔

 

