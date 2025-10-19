رواں سال حادثات میں 680 سے زائد اموات
خواتین، بچے اور نوجوان شامل،زخمیوں کی تعداد 10ہزار سے متجاوز جان گنوانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد موٹر سائیکل سواروں کی ہے
کراچی(این این آئی)شہر قائد میں ٹریفک حادثات کی تعداد تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے ، جہاں رواں سال کے صرف 290 دنوں میں 10 ہزار سے زائد حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ان حادثات کے نتیجے میں 680 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جن میں خواتین، بچے اور نوجوان شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 10,200 سے تجاوز کر گئی ہے ۔ریسکیو اور پولیس حکام کے مطابق ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں میں 527 مرد، 71 خواتین اور 82 بچے شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق قاتل ہیوی ٹریفک سے ہونے والی اموات میں 201 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ٹریفک حادثات میں جان گنوانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد موٹر سائیکل سواروں کی ہے ، جبکہ پیدل چلنے والے دوسرے اور دیگر گاڑیوں کے سوار تیسرے نمبر پر ہیں۔اس کے علاوہ بسوں سے 25 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل ہوئے ، منی بسوں سے 11 افراد، کوچز سے 6، ٹرک اور مزدا سے 18، ٹریلرز سے 78، ڈمپرز سے 36، واٹر ٹینکرز سے 45 اور آئل ٹینکرز سے حادثات میں 6 افراد لقمہ اجل بنے ہیں۔شہری حلقوں اور ماہرین کے مطابق کراچی میں ٹریفک کا ناقص نظام، ہیوی ٹریفک کی بلا روک ٹوک آمدورفت، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور ناکافی نفاذ ان حادثات کی بڑی وجوہات ہیں۔ ر ٹریفک حکام کے مطابق ٹریفک نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔