پولیس مقابلہ کیس ،انسداددہشتگردی عدالت کا فیصلہ چیلنج

  • کراچی
پولیس مقابلہ کیس ،انسداددہشتگردی عدالت کا فیصلہ چیلنج

کالعدم تنظیم کے کارکنان کی بریت کے فیصلے میں شواہد کو نظرانداز کیاگیا پولیس نے ثبوتوں، گواہوں کے بیانات شواہد کو مدنظر نہیں رکھا ،پراسیکیوشن

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ میں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر پر حملے کے مقدمے میں گرفتار دو ملزمان کے خلاف پولیس مقابلے کے کیس میں پراسیکیوشن نے انسدادِ دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کردیا۔ پراسیکیوشن نے موقف اختیار کیا کہ انسدادِ دہشت گردی عدالت نے کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے کارکنان محمد معاویہ اور یامین کی بریت کے فیصلے میں شواہد کو نظرانداز کیا۔ مطابق پراسیکیوشن کی اپیل میں کہا گیا ہے کہ انسدادِ دہشت گردی عدالت نے پولیس اور تحقیقاتی اداروں کی جانب سے پیش کیے گئے ثبوتوں، گواہوں کے بیانات اور جائے وقوعہ سے حاصل شواہد کو مدنظر نہیں رکھا جس کے باعث ملزمان کو بری کردیا گیا۔ پراسیکیوشن نے استدعا کی کہ اے ٹی سی کے بریت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے ۔ ملزمان کے وکیل ندیم الحق ایڈووکیٹ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ پولیس نے ان کے موکلان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا جس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ملزمان کو بے بنیاد الزامات کے تحت مقدمے میں ملوث کیا گیا تاکہ اصل حقائق چھپائے جا سکیں۔ سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے عدالت سے مزید دلائل کی تیاری کے لیے مہلت طلب کی جس پر عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے اپیل کی مزید سماعت دو ہفتوں تک ملتوی کردی۔

 

