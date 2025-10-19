رفاہی پلاٹ پر قبضہ،میئر اور کے ایم سی کیخلاف درخواست پر نوٹس جاری
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سینئر سول جج شرقی نے عامل کالونی کے رفاہی پلاٹ پر قبضہ اور کمرشل سرگرمیوں کے الزام سے متعلق میئر کراچی اور کے ایم سی کیخلاف جناح ٹاؤن کی درخواست پر نوٹس جاری کردیئے۔
سینئر سول جج شرقی کی عدالت کے روبرو عامل کالونی کے رفاہی پلاٹ پر قبضہ اور کمرشل سرگرمیوں کے الزام سے متعلق میئر کراچی اور کے ایم سی کیخلاف جناح ٹاؤن کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل سلمان صابر ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ جگر مراد آبادی روڈ پر واقع پلاٹ کی پہلی منزل پر لائبریری اور گراؤنڈ پر بینک تھا۔ رفاہی پلاٹ کے باعث بینک سے جگہ خالی کرائی گئی تاہم بینک کے جگہ خالی کرتے ہی کے ایم سی نے قبضہ کرلیا۔ کے ایم سی اس جگہ ریسٹورینٹ بنانا چاہیتی ہے ۔ 1969 سے قائم علامہ اقبال لائبریری کے نیچے ہوٹل نہیں بن سکتا۔