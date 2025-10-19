مادہ ریچھ رانو کی اسلام آباد منتقلی کا باضابطہ آغاز
وزیر اعلیٰ سندھ نے جلد اورمحفوظ منتقلی کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے معاملہ چڑیا گھر میں قید سیکڑوں جانوروں کے حقوق سے منسلک ہے ،تحریری حکمنامہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے کراچی چڑیا گھر سے مادہ ریچھ رانو کی محفوظ پناہ گاہ منتقلی سے متعلق گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کردیا ہے ۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ حکومت سندھ نے رانو کی اسلام آباد منتقلی کا باضابطہ آغاز کردیا ہے جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس مقصد کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ ریچھ کی جلد اور محفوظ منتقلی ممکن بنائی جاسکے ۔تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کنزرویٹر وائلڈ لائف جاوید مہر کے مطابق رانو کو منتقلی کے پنجرے سے مانوس کرنے کے لیے پہلے یہ پنجرہ رانو کے انکلوژر میں رکھا جائے گا تاکہ اسے عادی بنایا جا سکے ۔ رانو کو منتقلی کے پنجرے کے ذریعے خوراک دی جائے گی اور جب وہ اس سے مانوس ہوجائے گی تو اسے اسلام آباد منتقل کردیا جائے گا۔ متعلقہ حکام نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ وہ منتقلی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں تاہم بعض انتظامی مسائل کے باعث اس عمل میں دو ہفتوں تک کی تاخیر ہوسکتی ہے ۔ عدالت نے امید ظاہر کی ہے کہ اس دوران عدالتی احکامات پر عملدرآمد کرتے ہوئے رانو کو محفوظ طور پر اسلام آباد منتقل کردیا جائے گا۔ تحریری حکم نامے میں عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ یہ معاملہ صرف ایک جانور کا نہیں بلکہ کراچی چڑیا گھر میں قید سیکڑوں جانوروں کے حقوق اور بہبود سے منسلک ہے ۔