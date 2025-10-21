صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص :نیہا قتل کیس کا ڈراپ سین ، باپ ہی قاتل نکلا

  کراچی
میرپور خاص :نیہا قتل کیس کا ڈراپ سین ، باپ ہی قاتل نکلا

مقتولہ کی گرفتار والدہ نے بھی دوران تفتیش قتل، خود کشی کا ڈرامہ رچانے کا اعتراف کیاپولیس نے قتل کیس میں گرفتار والدہ سمیت 4افراد کا تین روزہ ریمانڈ بھی حاصل کر لیا

میرپور خاص (بیورو رپورٹ) نیہا قتل کیس کا ڈراپ سین ، باپ ہی قاتل نکلا ۔ چند روز قبل محمود آباد تھانے کی حدود ریلوے کوارٹرز میں رہائش پذیر 18 سالہ نیہا دختر مبین کی لاش گھر کے اندر سے ملی تھی، جسے اس کی والدہ اور دیگر نے خودکشی قرار دیا تھا۔ اس دوران واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل رہا، جس پر ایس ایس پی ڈاکٹر سمیر نور چنہ نے ڈی ایس پی عبدالغفور خاصخیلی کی سربراہی میں 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی۔ اس دوران نیہا کا والد کراچی میں بتایا گیا، جبکہ پولیس نے نیہا کی والدہ آشی (آسیہ ) سمیت دیگر 4 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے پیر کو عدالت سے 3 روزہ ریمانڈ بھی حاصل کرلیا تھا، تاہم پیر کو نیہا کا والد محمد مبین جیسے ہی کراچی سے واپس میرپورخاص آیا پولیس نے اسے بھی گرفتار کر لیا، جس نے دوران تفتیش قتل کا اعتراف جرم کرلیا۔ جبکہ مقتولہ کی گرفتار والدہ نے بھی دوران تفتیش بتایا کہ میرے شوہر مبین نے نیہا کو منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کیا اور خود کشی کا ڈرامہ رچایا۔ نیہا قتل کیس میں والدہ آسیہ سمیت 4 افراد پہلے سے ہی پولیس نے گرفتار کر رکھے ہیں۔

 

