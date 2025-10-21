لاڑکانہ، پنگریو:چور گروہ کے سرغنہ سمیت 19گرفتار
ملزمان سے چابیاں، کٹر پلاس، ایک مسروقہ کار، 7موٹر سائیکلیں برآمدپکڑے گئے 9جرائم پیشہ نوسربازی، موٹر سائیکل چوری میں ملوث تھے
لاڑکانہ، پنگریو(بیورورپورٹ، نمائندہ دنیا) لاڑکانہ اور پنگریو پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے چور گروہ کے سرغنہ سمیت 19 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ لاڑکانہ میں گرفتار 10 ملزمان سے مختلف اقسام کی چابیاں، کٹر پلاس، مسروقہ کار، 7 چوری شدہ موٹرسائیکلیں اور لاکھوں کی بھینس برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ۔ رحمت پور پولیس نے 5 رکنی گینگ کے سرغنہ علی شیر ابڑو، دلشاد ڈومکی، جمیل دستی، سجاد جمالی اور وحید جانوری کو مختلف اقسام کی چابیوں، کٹر پلاس اور آئرن پائپ سمیت، پیر مراد شاہ والے علاقے سے قتل کیس میں ملوث ملزم ایاز ڈیتھو کو آلۂ قتل کلہاڑی، گٹکا سیلر برکت تنیو کو 1100 گرام گٹکوں، کنگا پولیس نے 3 مطلوب ملزمان غلام مصطفیٰ میرجت، راحب میرجت اور میر مرتضیٰ میرجت کو پستول اور گولیوں سمیت گرفتار کرلیا ہے ۔ دوسری جانب سول لائنز پولیس نے نادر علی تنیو اور اویس علی جاگیرانی کی چوری مہران کار اور موٹرسائیکل، رتوڈیرو پولیس نے حاکم علی سیانچ کی بھینس، دڑی پولیس نے پردیپ کمار، شہید الٰہی بخش سیال پولیس نے نادر علی اور سی آئی اے پولیس نے آصف علی، ضامن علی، عرفان علی اور ضمیر حسین کی چوری شدہ موٹرسائیکلیں برآمد کرکے اصل مالکان کے حوالے کردی ہیں۔ پنگریو پولیس نے بغیر لائسنس 2 پستول.چھینی گئی کیش رقم 75 ہزار روپے ،گٹکا ساشے برآمدکرکے تین نوسرباز اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث سمیت 9 ملزمان ایاز بھٹی، فیاض بھٹی، علی احمد چانڈیو، بدین میں ملزم اویس بھٹی، ماتلی میں ملزم قادر بخش ہالیپوٹو، موٹر سائیکل چوری کے کیس میں مطلوب ملزم شہمیر لغاری کو گرفتار کرلیا ہے۔