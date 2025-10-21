شکارپور:مہر برادری کے گروہی تصادم میں 3نوجوان جاں بحق
شکارپور (نمائندہ دنیا) شکارپور کے گائوں عامل مہر میں نیک محمد مہر اور علی محمد مہر کے دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا۔ فائرنگ سے علی محمد مہر گروپ کے دو نوجوان غلام سرور ولد محمد حاتم مہر اور راحب علی ولد علی محمد مہر جاں بحق ہوگئے۔۔۔
جبکہ نیک محمد مہر گروپ کا ایک نوجوان اعتبار مہر بھی موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ مقتول کے والد جمال الدین، والدہ بابل مہر، بیٹی فاطمہ، عبدالکریم مہر کی اہلیہ اور عبدالکریم مہر کی بیٹی شہنیلہ علی مہر، پرل مہر اور ان کا بیٹا شوکت علی مہر زخمی ہوگئے ۔ علی محمد مہر گروپ کا ایک نوجوان عبدالکریم بھی زخمی ہوا۔فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر جاری رہا، جس کے بعد ڈی ایس پی لکھی غلام شاہ نے علاقے کے بااثر افراد کی مدد سے جائے فریقین کے درمیان تصادم رکوایا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی لاشوں کا لکھی غلام شاہ اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا گیا، جس کے بعد تینوں لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں، جن کے پہنچنے پر گھروں میں کہرام مچ گیا، ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب پٹھان اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے مقتول کے ورثاء کی خواہش کے مطابق مقدمہ درج کرکے ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی۔