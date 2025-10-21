صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اندرون سندھ:ہندو کمیونٹی نے مذہبی تہوار دیوالی منایا

  • کراچی
جیکب آباد، سکھر، سانگھڑ (نمائندگان دنیا) سندھ بھر میں ہندو کمیونٹی کی جانب سے مذہبی تہوار دیوالی منایا گیا۔ جیکب آباد میں ہندو کمیونٹی نے گھروں اور دکانوں کو برقی قمقموں سے سجایا۔۔۔

 دیئے جلائے اور مندروں میں خصوصی پوجا کی، انہوں نے ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کے لیے دعا مانگیں۔ سکھر میونسپل کارپوریشن سی بی اے یونین آفس میں دیوالی منائی گئی، تقریب میں یونین عہدیداران، ملازمین اور ہندو کمیونٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکائنے ایک دوسرے کو دیوالی کی مبارکباد دی اور ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی، امن اور بھائی چارے کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ سانگھڑ میں بھی تہوار منایا گیا، تاہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی امدادی رقم کی عدم فراہمی سے مستحق خواتین پریشان دکھائی دیں، جس کے باعث ان کا دیوالی کا تہوار پھیکا پڑگیا۔ مستحق خواتین کی جانب سے پریس کلب کے سامنے احتجاج بھی کیا گیا، جس سے سڑک بلاک ہوگئی۔ مستحق خواتین کا کہنا ہے کہ حکومت اور ضلعی انتظامیہ فوری طور پر نوٹس لے کر جاز کیش انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرے ، تاکہ انہیں ان کا حق مل سکے اور مزید تذلیل سے بچایا جاسکے۔

 

