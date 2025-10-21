صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماسی گینگ کے گرفتار ملزم کا جسمانی ریمانڈ

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت نے پوش علاقوں میں چوری کے مقدمے میں انٹرپول کی مدد سے گرفتار ملزم عمران کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سعودی عرب سے گرفتار کیا گیا جو ماسی گینگ کو نقل و حمل اور سہولیات فراہم کرتا تھا۔

