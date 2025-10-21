ماسی گینگ کے گرفتار ملزم کا جسمانی ریمانڈ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت نے پوش علاقوں میں چوری کے مقدمے میں انٹرپول کی مدد سے گرفتار ملزم عمران کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سعودی عرب سے گرفتار کیا گیا جو ماسی گینگ کو نقل و حمل اور سہولیات فراہم کرتا تھا۔
جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت نے پوش علاقوں میں چوری کے مقدمے میں انٹرپول کی مدد سے گرفتار ملزم عمران کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سعودی عرب سے گرفتار کیا گیا جو ماسی گینگ کو نقل و حمل اور سہولیات فراہم کرتا تھا۔