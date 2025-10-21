صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل سیشن جج جنوبی کی عدالت نے ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے متعلق مقدمہ میں ملزم ایوب پٹاخہ کی ضمانت قبل از گرفتاری کی توثیق کردی۔۔۔

 عدالت نے ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ایوب پٹاخہ کی عبوری ضمانت منظور کی تھی۔ عدالت نے گرفتار ملزم حنیف پٹاخہ کی بھی ضمانت بعد از گرفتاری بھی منظور کرلی۔ عدالت نے ملزم حنیف کو دو لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے ۔ وکیل صفائی زین اے سومرو ایڈووکیٹ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ مقدمے میں شامل بیشتر دفعات قابل ضمانت ہیں، ملزم کافی وقت سے جیل میں ہے جبکہ قتل بالسبب کے جرم کی سزا دیت ہے ، ملزمان اپنے پاسپورٹ سرینڈر کرنے کے لئے تیار ہیں، حادثے میں جاں بحق افراد کے ورثا کو رقم ادا کردی گئی ہے ، ورثا کے این او سیز بھی عدالتی ریکارڈ پر موجود ہیں۔

