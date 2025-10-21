نیا ناظم آباد اور میزان بینک میں اشتراک
کراچی(سٹی ڈیسک)میزان بینک لمیٹڈ (ایم بی ایل)اورنیا ناظم آباد نے زیر تعمیراپارٹمنٹ پراجیکٹس کیلئے میزان اسلامی ہاؤسنگ فنانس متعارف کرانے کے مقصد سے اشتراک کیا ہے۔۔۔
جو اسٹیٹ بینک کے رہنما اصولوں کے تحت اپنی نوعیت کی پہلی شریعت کی پابند ہوم فنانسنگ سہولت ہے ۔میزان بینک نیا ناظم آباد کے اندر اپارٹمنٹ کی خریداری کیلئے مخصوص طور پر وضع کردہ منصوبے کے تحت، اپارٹمنٹ کی کل مالیت کے 70 فیصد تک فنانسنگ فراہم کرے گا جس کی واپسی کی مدت زیادہ سے زیادہ 25 سال تک ہوگی۔مفاہمی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب میں عارف حبیب ( چیئر مین، نیا ناظم آباد )اور عرفان صدیقی ( پریذیڈنٹ اینڈ سی ای او، میزان بینک ) نے شرکت کی۔