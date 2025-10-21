صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیا ناظم آباد اور میزان بینک میں اشتراک

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک)میزان بینک لمیٹڈ (ایم بی ایل)اورنیا ناظم آباد نے زیر تعمیراپارٹمنٹ پراجیکٹس کیلئے میزان اسلامی ہاؤسنگ فنانس متعارف کرانے کے مقصد سے اشتراک کیا ہے۔۔۔

 جو اسٹیٹ بینک کے رہنما اصولوں کے تحت اپنی نوعیت کی پہلی شریعت کی پابند ہوم فنانسنگ سہولت ہے ۔میزان بینک نیا ناظم آباد کے اندر اپارٹمنٹ کی خریداری کیلئے مخصوص طور پر وضع کردہ منصوبے کے تحت، اپارٹمنٹ کی کل مالیت کے 70 فیصد تک فنانسنگ فراہم کرے گا جس کی واپسی کی مدت زیادہ سے زیادہ 25 سال تک ہوگی۔مفاہمی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب میں عارف حبیب ( چیئر مین، نیا ناظم آباد )اور عرفان صدیقی ( پریذیڈنٹ اینڈ سی ای او، میزان بینک ) نے شرکت کی۔

 

