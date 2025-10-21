ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت پر دو ماہ کے لیے پابندی
کراچی(اسٹاف رپورٹر) شہر میں ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت پر دو ماہ کے لیے پابندی عائد کردی گئی ہے ۔انتظامیہ کے مطابق اس فیصلے کا مقصد کراچی میں بڑھتے ہوئے ٹریفک دباؤ کو کم کرنا۔۔۔
ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانا ہے ۔حکمنامے کے تحت تمام تعمیراتی مٹیریل لے جانے والے ڈمپرز پر رات 10:00 بجے سے صبح 6:00 بجے تک شہر بھر میں نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی۔اسی طرح ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت پر بھی انہی اوقات میں مکمل پابندی عائد کی گئی ہے ، تاہم اشیائے ضروریہ لے جانے والی گاڑیاں اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔