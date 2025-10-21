صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت پر دو ماہ کے لیے پابندی

  • کراچی
ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت پر دو ماہ کے لیے پابندی

کراچی(اسٹاف رپورٹر) شہر میں ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت پر دو ماہ کے لیے پابندی عائد کردی گئی ہے ۔انتظامیہ کے مطابق اس فیصلے کا مقصد کراچی میں بڑھتے ہوئے ٹریفک دباؤ کو کم کرنا۔۔۔

 ٹریفک کی روانی برقرار رکھنا اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانا ہے ۔حکمنامے کے تحت تمام تعمیراتی مٹیریل لے جانے والے ڈمپرز پر رات 10:00 بجے سے صبح 6:00 بجے تک شہر بھر میں نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی۔اسی طرح ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت پر بھی انہی اوقات میں مکمل پابندی عائد کی گئی ہے ، تاہم اشیائے ضروریہ لے جانے والی گاڑیاں اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی روک تھام کیلئے ہنگامی اقدامات جاری،فائر ورکس پر پابندی لگانے کا فیصلہ

انتظامیہ کا مصنوعی مہنگائی کیخلاف بڑا کریک ڈائون

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت اینٹی سموگ کمیٹی کا اجلاس

ایف ڈی اے کی ریکوری مہم تیز ،نادہندگان کیخلاف کارروائیاں

پینے کا پانی فراہم کرنے کیلئے پراجیکٹ شروع ہوگیا :بلال یاسین

جھنگ :شماریات کا عالمی دن ،ڈی سی کی زیرقیادت آگاہی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس