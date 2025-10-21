سہراب گوٹھ میں پولیس کاسرچ آپریشن
کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ سہراب گوٹھ کے مختلف علاقوں میں کومبنگ /سرچ آپریشن کیا گیا۔آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے علاقے میں امن و امان کو یقینی بنانا تھا۔۔۔
کارروائی کے دوران علاقے کے داخلی و خارجی راستوں کو سیل کر کے گھروں، دکانوں اور ہوٹلوں کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی۔بائیو میٹرک تلاش ڈیوائسز کے ذریعے متعدد مشتبہ افراد کی شناخت و تصدیق بھی عمل میں لائی گئی۔آپریشن کے دوران 35 گھروں، ہوٹلوں اور دکانوں کی تلاشی لی گئی جبکہ 17 غیر قانونی طور پر مقیم افغانی باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔آپریشن میں ایس ایچ اوز، افسران و جوان اور لیڈیز پولیس نے بھرپور حصہ لیا ۔