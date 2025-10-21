صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کورنگی میں گھرکی بالکونی سے نومولود بچی کی لاش ملی

  • کراچی
کورنگی میں گھرکی بالکونی سے نومولود بچی کی لاش ملی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کورنگی کرسچن ٹاؤن گلی نمبر ایک میں واقع گھرکی بالکونی سے نومولود بچی کی لاش ملی ہے۔ گھر کے مکین کرسٹوفر جاوید نے نجی ٹی وی کو بتایاکہ صبح پونے سات بجے کاواقعہ ہے والدہ ملازمت پرجا رہی تھیں۔۔۔

 گھر کی بالکونی میں بچی پڑی ہوئی تھی جس پر فوری علاقے کے کونسلر اورمحلے داروں کوبلایا گیا۔ کرسٹوفرجاوید کا دعویٰ ہے کہ جب بچی کو شاپنگ بیگ سے نکالا گیا تواس میں سانسیں موجود تھیں اورایسا محسوس ہورہا تھا کہ بچی کی ولادت کچھ دیر پہلے ہی ہوئی ہے ۔لگتا ایسا ہے کہ کسی نے بچی کوان کے گھرکے قریب کچرا کنڈی میں پھینکے کی کوشش کی لیکن بچی کچرا کنڈی میں گرنے کے بجائے ان کے گھر کی بالکونی میں جاگری ۔ایس ایچ اوزمان ٹاؤن نفیس الرحمان نے بتایاکہ، پولیس نے 2 مشکوک افراد کو حراست میں بھی لیا ہے۔

