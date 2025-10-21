ناظر سندھ ہائی کورٹ کو 2 ماہ میں انتخابات کرانے کا حکم
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے عظیم آباد ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم 33 کے انتخابات سے متعلق درخواست پر ناظر سندھ ہائی کورٹ کو 2 ماہ کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔۔۔
سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل عبد اللہ عزام ایڈووکیٹ نے کہا کہ سوسائٹی کے انتخابات طویل عرصے سے التواء کا شکار ہیں اور سابق عہدیداران مختلف بہانوں سے عمل میں تاخیر کرتے رہے بعد ازاں عہدیداروں کے بلا مقابلہ کامیابی کے فہرست جاری کردی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بلا مقابلہ کامیابی کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے ۔ عدالت نے ناظر سندھ ہائی کورٹ کو ہدایت دی کہ اہل ووٹرز کی فہرست کی تصدیق کے بعد شفاف الیکشن کرائے جائیں۔