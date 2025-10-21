صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناظر سندھ ہائی کورٹ کو 2 ماہ میں انتخابات کرانے کا حکم

  • کراچی
ناظر سندھ ہائی کورٹ کو 2 ماہ میں انتخابات کرانے کا حکم

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے عظیم آباد ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم 33 کے انتخابات سے متعلق درخواست پر ناظر سندھ ہائی کورٹ کو 2 ماہ کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دے دیا۔۔۔

 سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل عبد اللہ عزام ایڈووکیٹ نے کہا کہ سوسائٹی کے انتخابات طویل عرصے سے التواء کا شکار ہیں اور سابق عہدیداران مختلف بہانوں سے عمل میں تاخیر کرتے رہے بعد ازاں عہدیداروں کے بلا مقابلہ کامیابی کے فہرست جاری کردی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بلا مقابلہ کامیابی کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے ۔ عدالت نے ناظر سندھ ہائی کورٹ کو ہدایت دی کہ اہل ووٹرز کی فہرست کی تصدیق کے بعد شفاف الیکشن کرائے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دوسال میں300 کلومیٹر سڑکیں تعمیر ، شجرکاری نظر انداز

اپنی چھت ،اپنا گھر پروگرام سکروٹنی تیز کرنے کی ہدایت

ایل ڈی اے :تجاوزات کیخلاف کارروائی کا نیا مرحلہ شروع کرنیکا فیصلہ

درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکی ہدایت

بچوں کا تحفظ، ترمیمی بل منظور

لیسکو میں دو خواتین افسروں کی ترقی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس