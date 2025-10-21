صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوڈشیڈنگ کیخلاف احتجاج پر یوسی چیئرمین سمیت کئی افراد گرفتار

  • کراچی
لوڈشیڈنگ کیخلاف احتجاج پر یوسی چیئرمین سمیت کئی افراد گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے لائنزایریا میں کے الیکٹرک کی بدترین اور غیر اعلانیہ 36گھنٹے کی ظالمانہ لوڈشیڈنگ کے خلاف علاقہ مکینوں کے پُر امن احتجاج کے دوران چیئر مین یوسی 11نعمان حمید اور۔۔۔

 ان کے کوآر ڈی نیٹر سید طلال علی سمیت دیگر افراد کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوسی چیئر مین نعمان حمید کی بلا جواز گرفتاری اور جھوٹے مقدمے کا اندراج کے الیکٹرک کی لوڈشیڈنگ کے خلاف لائنز ایریا کے عوام کے پُر امن احتجاج کو سبو تاژ کرنے کی سازش اور علاقہ مکینوں کو مشتعل کرنے کی کوشش ہے ،پُر امن احتجاج عوام کا جمہوری حق ہے ، نعمان حمیدو دیگر گرفتار شدگان کو فی الفور رہا کیا جائے اور جھوٹا مقدمہ ختم کیا جائے ۔ لائنز ایریا کی بجلی فی الفور بحال کی جائے ۔انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کی بدترین اور ظالمانہ لوڈشیڈنگ نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ، کئی کئی گھنٹے مستقل بجلی کا غائب رہنا معمول بن گیا ہے ۔  نہ صرف لائنز ایریا بلکہ شہر کے دیگر علاقوں میں بھی 18/18گھنٹے لوڈشیڈنگ کی جارہی ہے اور عوام احتجاج بھی کر رہے ہیں لیکن حکومت اور کے الیکٹرک کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ۔

