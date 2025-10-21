مزید اضلاع میں پیپلزبس سروس شروع کرنے کا اعلان
سفری سہولیات کیلئے ای وی بسوں کے نئے روٹس متعارف کرائے جائیں گے شرجیل میمن کا ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے آپریشنز کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر )سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے حکومت سندھ کی جانب سے مزید اضلاع میں پیپلز بس سروس شروع کرنے اور ای وی بسوں کے نئے روٹس متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے ۔سینئر وزیر نے کراچی میں سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے آپریشنز کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سینٹر کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا، جہاں حکام نے انہیں آپریشنز سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہے ۔ یہاں سے پیپلز بس سروس، گرین لائن اور اورنج لائن کی نگرانی کی جاتی ہے ۔اس کے علاوہ ای وی بسوں کے نئے روٹس متعارف کرائے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بہتر سفری سہولیات میسر ہوں، کراچی میں ڈبل ڈیکر بس سروس بھی اسی سال شروع کی جارہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی ترجیح یہ ہے کہ صوبے کے ہر شہر اور علاقے میں معیاری سفری سہولیات فراہم کی جائیں۔ حکومت سندھ ہر مسافر کے لیے سبسڈی دے رہی ہے ۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، صدر آصف علی زرداری، وزیراعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کی کوشش ہے کہ عوام کو مزید اور سستی سفری سہولیات فراہم کی جائیں۔ ملازمت پیشہ خواتین اور طالبات کو مفت ای وی اسکوٹیاں دی جارہی ہیں۔