سیف سٹی منصوبے میں توسیع کی منظوری
فیز ٹو میں ڈی ایچ اے ، جنوبی، شرقی اور ملیر اضلاع میں نگرانی کا نظام نصب ہوگا،4,750کیمرے لگائے اور1,750 موجودہ کیمروں کو اپ گریڈ کیا جائے گاپہلا مرحلہ 30 نومبر 2025 تک مکمل کرلیا جائیگا،اجلاس ، بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے رفتار میں نمایاں تیزی لائیں،وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ہدایت
کراچی(این این آئی)وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی سیف سٹی منصوبے کی توسیع کی منظوری دیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس عوامی تحفظ کے اہم منصوبے کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے اس کے نفاذ کی رفتار میں نمایاں تیزی لائیں۔یہ ہدایات وزیراعلی نے وزیراعلی ہاؤس میں کراچی سیف سٹی منصوبے (فیز ون)کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران دیں۔ اجلاس میں وزیرداخلہ ضیا الحسن لنجار، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ ، سیکریٹری داخلہ اقبال میمن، آئی جی پولیس غلام نبی میمن، چیئرمین منصوبہ بندی و ترقیات نجم شاہ، سیکرٹری وزیراعلی رحیم شیخ، ڈی جی سیف سٹی اتھارٹی آصف اعجاز شیخ اور دیگر نے شرکت کی ۔ وزیراعلی نے کہا کہ سیف سٹی منصوبہ محض ایک نگرانی کا منصوبہ نہیں بلکہ شہری سلامتی اور انتظام کا ایک جامع نظام ہے جو پولیسنگ اور ایمرجنسی رسپانس کو جدید خطوط پر استوار کرے گا۔اجلاس کو بتایا گیا کہ 31 مئی 2024 کو شروع ہونے ولا منصوبے کا پہلا مرحلہ 30 نومبر 2025 تک مقررہ وقت پر مکمل کر لیا جائے گا۔ اس مرحلے میں جدید مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے مزین کیمروں کا نیٹ ورک نصب کیا جا رہا ہے ،
کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ڈیٹا بیس کو ضم کیا جا رہا ہے تاکہ جرائم کی روک تھام، ٹریفک کے بہتر انتظام اور ہنگامی صورتحال میں فوری ردعمل کو ممکن بنایا جا سکے ۔وزیراعلی نے سیف سٹی اتھارٹی کو ہدایت دی کہ وہ ڈیٹا کی بلا رکاوٹ ترسیل کے لیے نیٹ ورک کنیکٹویٹی تیار کرے اور نادرا، پولیس اور گاڑیوں کی رجسٹریشن جیسے مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ڈیٹا بیس کو ضم کرے تاکہ اسمارٹ پولیسنگ کو فروغ دیا جا سکے ۔فیز ون کے معیار اور مقررہ مدت میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔فیز ٹو کے منصوبے کے بارے میں اجلاس کو بتایا گیا کہ اس کے تحت کراچی کے مزید ہائی رسک، تجارتی اور رہائشی علاقوں بشمول ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی (ڈی ایچ اے )اور جنوبی، شرقی اور ملیر اضلاع میں نگرانی کے نظام کو توسیع دی جائے گی۔اس توسیع کے تحت 4,750 کیمرے نصب کیے جائیں گے ، 1,750 موجودہ کیمروں کو اپ گریڈ کیا جائے گا جبکہ 3,000 نئے کیمرے ، جن میں انٹیلیجنٹ ٹریفک سسٹم (آئی ٹی ایس)کے کیمرے بھی شامل ہوں گے تاکہ ای چالان (ٹریکس)نظام کو سپورٹ کیا جا سکے ، لگائے جائیں گے ۔ایس فور سسٹم کو سیف سٹی پلیٹ فارم کے ساتھ ضم کیا جائے گا۔ مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سی پی او کراچی میں توسیع دی جائے گی۔