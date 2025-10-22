محراب پور:علاج کے پیسے نہ ہونے پرمزدور کی بیٹی چل بسی
3ماہ کی ام رباب کو اسپتال داخل نہ کرایا جا سکا، حادثے میں ایک ہلاکچوہڑ جمالی کے قریب مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی
محراب پور، سجاول (نمائندگان دنیا) بیروزگار محنت کش کی تین ماہ کی بیٹی علاج نہ ہونے پر زندگی کی بازی ہار گئی، بھریا روڈ کے وارڈ نمبر 6 کے رہائشی رضا شیخ کی 3 ماہ کی بیٹی ام رباب علاج کے پیسے نہ ہونے پر ماں باپ کی غربت اور معاشرے کی بے حسی کا شکار ہوگئی، معصوم کی موت سے گھر میں کہرام مچ گیا ۔ کنڈیارو پولیس تھانہ کی حدود میں قومی شاہراہ پر کار کی ٹکرسے موٹر سائیکل سوار شوکت ملاح جاں بحق اور نذیر سولنگی زخمی ہوگیا، لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس کے مطابق جاں بحق شخص شہباز کالونی کنڈیارو کا رہائشی تھا۔ سجاول کے علاقے چوہڑ جمالی کے نواح درگاہ امید علی شاہ کے قریب موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص جانی ہنگورجو کو دو ڈاکوؤں نے مزاحمت پر فائرنگ کردی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔