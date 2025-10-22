صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
سکھر:معروف مصنف بدرالدین اجن کی کتابیں اسلامیہ کالج کیلئے عطیہ

سکھر(بیورو رپورٹ) سندھ کے معروف ادیب، مصنف وسابق سیکریٹری داخلہ بلوچستان ڈاکٹر بدر الدین اجن نے اپنی لکھی گئی کتابیں سکھر کے اسلامیہ سائنس کالج کو بطور عطیہ پیش کردیں اس سلسلے میں ڈاکٹر بدر الدین اجن نے سکھر اسلامیہ سائنس کالج کا دورہ بھی کیا۔

 اس موقع پر معروف ادیب ڈاکٹر بدر الدین اجن نے اس موقع پر پرنسپل ڈاکٹر شفیق احمد رند اور کالج کی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا اس موقع پر انہوں نے طلبا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کتاب سے بڑھ کر انسان کا کوئی بہتر رفیق نہیں ہوسکتا طلبا اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں، اس موقع پر انہوں نے اپنی لکھی گئی سولہ کتابوں میں سے دس کتب بطور عطیہ کالج کو پیش کیں۔

