لاڑکانہ:جمعیت طلبا اسلام کے 56ویں یوم تاسیس پر تقریب
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) لاڑکانہ میں جمعیت طلباء اسلام پاکستان سندھ کی جانب سے 56ویں یومِ تاسیس کی تقریب منعقد کی گئی۔
جس میں جمعیت علماء اسلام ضلع لاڑکانہ کے جنرل سیکریٹری محبت علی کھوڑو، پریس ترجمان مولانا حمید اﷲ سیال، جے ٹی آئی سندھ کے صدر اسامہ محمود ہالیجوی، ناظم اطلاعات جمال الدین برڑوسمیت دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت طلباء اسلام پاکستان سندھ کے صدر اسامہ محمود ہالیجوی نے کہا کہ جے ٹی آئی نوجوان طلبا کے مستقبل کی ضمانت ہے ، آج جمعیت کے شہادتوں، محبتوں اور قربانیوں کے 56 سال مکمل ہوچکے ہیں، جمعیت طلبا اسلام چاہتی ہے کہ نوجوانوں کو دنیاوی فنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تشخص اور اسلامی نظام کے لیے بھی آگے لایا جائے تاکہ وہ اصلاحی تنظیم سازی میں ہمارا ساتھ دے سکیں۔