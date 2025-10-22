صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد:دھیرن واہ نہر کا پل دھنسنے سے ٹریفک معطل

جیکب آباد (نمائندہ دنیا) جیکب آباد کے پیچوہا پھاٹک کے قریب پتھروں سے بھرا ٹریکٹر دھیرن واہ نہر کے پل کو کراس کررہا تھا کہ ٹریکٹر کا وزن برداشت نہ کرنے کے باعث دھنس گیا اور ٹریکٹر پھنس گیا۔

جس کے نتیجے میں پیچوہا پھاٹک روڈ کئی گھنٹوں تک بلاک رہا، پل میں ٹریکٹر دھنسنے کے بعد علاقے میں ٹریفک کی آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہوگئی، علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر کو باہر نکالا اور سڑک پر بکھرے پتھروں کو ہٹایا تاہم پل کے دھنس جانے سے اب بھی گاڑیوں کی آمد و رفت میں دشواری ہے۔

 

