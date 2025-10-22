جھڈو:پران ندی پر نئے پل کی تعمیر تعطل کا شکار ہوگئی
میرپور خاص کو بدین سے ملانے کیلئے تعمیر کیا جا رہا تھا، شہری پریشانپلر اٹھانے کے بعد کام روک دیا گیا، چار ماہ سے تعمیراتی کام ٹھپ ہے
جھڈو (نمائندہ دنیا) جھڈو میں ضلع میرپور خاص اور ضلع بدین کو ملانے کیلئے گوٹھ حیات خاصخیلی کے مقام پر پران ندی پر نئے پل کی تعمیر کا کام تعطل کا شکار ہوگیا جس کے سبب عوام کو بے پناہ مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے ، یہ پل 2024 میں تعمیر ہونا تھا، اس کے کچھ حصے گرا دیے گئے تھے جس کے بعد اس پر کام کو روک دیا گیا اور رواں سال 27 جولائی کو دوبارہ پرانے پل کو توڑ کر نئے پل کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا اور صرف پلرز اٹھائے گئے ، جس کے بعد اس کا کام دوبارہ روک دیا گیا، اس پل کی تعمیر شروع ہونے کے وقت اسسٹنٹ کمشنر جھڈو نے کہا تھا کہ یہ پل 2025 کی بارشوں کے موسم سے پہلے تعمیر کر لیا جائے گا، یہ پل بدین اور میرپورخاص اضلاع کے مابین أٓمدورفت کا ذریعہ ہے اور اس کی تعمیر نہ ہونے سے دو اضلاع کے عوام کو شدید دشواری اٹھانی پڑ رہی ہے ، چھوٹی بڑی گاڑیوں اور عوام کو آْمدورفت کے لیے بائی پاس کا طویل راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے ، عوامی حلقوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پل کی تعمیر کے لیے جلد کام شروع کیا جائے ۔