حیدر آباد:واٹر کارپوریشن کا پانی ابال کراستعمال کا مشورہ
لائنوں میں لیکج کے باعث پانی آلودہ ہوسکتا ہے ، شہری احتیاط سے کام لیںفراہمی یا نکاسی آب کے حوالے سے شکایت کا ازالہ ترجیح ہوتی ہے، اعلامیہ
حیدر آباد (بیورو رپورٹ) واٹر کارپوریشن صارفین کو صحت بخش پانی فراہم کرتا ہے تاہم کسی بھی ممکنہ پریشانی سے بچنے کے لئے پانی استعمال سے قبل ابالنے کا مشورہ بھی دیتا ہے ۔میڈیا سیل واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جاری اعلامیہ کے مطابق کارپوریشن اپنے لاکھوں صارفین کو صاف،شفاف اور ہر قسم کے جراثیم و آلودگی سے پاک پانی کی فراہمی اپنی اولین ذمہ داری تصور کرتی ہے ،کسی صارف تک غیر معیاری پانی پہنچنے کی شکایات ان کی اپنی لائنوں میں لیکیجز کی وجہ ہو سکتی ہے ، بعض اخبارات میں حیدرآباد کے تینوں تعلقوں میں بدبو دار، غیر معیاری پانی کی شکایات کا ذکر کیا گیا۔ اعلامیہ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ صارفین ایسے وقت پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سپلائی ٹائم نہیں تو پریشر سے لائن میں موجود لیکیجز کے ذریعہ گندا پانی موصول ہوتا ہے ۔اس صورتحال میں واٹر کارپوریشن کو ذمہ دار قرار دینا درست نہیں۔کیونکہ کسی بھی صارف یا بذریعہ میڈیا کسی بھی علاقے میں فراہمی یا نکاسی آب کے حوالہ سے شکایت موصول ہوتی ہے تو ادارہ مذکورہ شکایت کے ازالہ کو اپنی ترجیحات میں شامل کرتا ہے۔