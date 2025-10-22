صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:واٹر کارپوریشن کا پانی ابال کراستعمال کا مشورہ

  • کراچی
حیدر آباد:واٹر کارپوریشن کا پانی ابال کراستعمال کا مشورہ

لائنوں میں لیکج کے باعث پانی آلودہ ہوسکتا ہے ، شہری احتیاط سے کام لیںفراہمی یا نکاسی آب کے حوالے سے شکایت کا ازالہ ترجیح ہوتی ہے، اعلامیہ

حیدر آباد (بیورو رپورٹ) واٹر کارپوریشن صارفین کو صحت بخش پانی فراہم کرتا ہے تاہم کسی بھی ممکنہ پریشانی سے بچنے کے لئے پانی استعمال سے قبل ابالنے کا مشورہ بھی دیتا ہے ۔میڈیا سیل واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جاری اعلامیہ کے مطابق کارپوریشن اپنے لاکھوں صارفین کو صاف،شفاف اور ہر قسم کے جراثیم و آلودگی سے پاک پانی کی فراہمی اپنی اولین ذمہ داری تصور کرتی ہے ،کسی صارف تک غیر معیاری پانی پہنچنے کی شکایات ان کی اپنی لائنوں میں لیکیجز کی وجہ ہو سکتی ہے ، بعض اخبارات میں حیدرآباد کے تینوں تعلقوں میں بدبو دار، غیر معیاری پانی کی شکایات کا ذکر کیا گیا۔ اعلامیہ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ صارفین ایسے وقت پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سپلائی ٹائم نہیں تو پریشر سے لائن میں موجود لیکیجز کے ذریعہ گندا پانی موصول ہوتا ہے ۔اس صورتحال میں واٹر کارپوریشن کو ذمہ دار قرار دینا درست نہیں۔کیونکہ کسی بھی صارف یا بذریعہ میڈیا کسی بھی علاقے میں فراہمی یا نکاسی آب کے حوالہ سے شکایت موصول ہوتی ہے تو ادارہ مذکورہ شکایت کے ازالہ کو اپنی ترجیحات میں شامل کرتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صفائی فیس:ریکوری وین کا افتتاح

15ارب کی لاگت سے 51ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

جہانیاں میں گندم مہم کے سلسلے میں کسان اجتماع کا انعقاد

ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

ڈی پی او وہاڑی کی نئے سب انسپکٹروں سے ملاقات، ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر