صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سجاول:گرلز اسکول کی عمارت بوسیدہ، طالبات کیلئے خطرہ

  • کراچی
سجاول:گرلز اسکول کی عمارت بوسیدہ، طالبات کیلئے خطرہ

برسوں سے مرمت نہیں ہوئی، دیواروں، چھتوں میں دراڑیں پڑگئیںپلستر گرنے سے فرنیچر کو نقصان پہنچا، طالبات محفوظ، مرمت کا مطالبہ کیا

سجاول (نامہ نگار)ضلع سجاول کے علاقے نودو بارن میں قائم گرلز پرائمری و مڈل اسکول زبوں حالی کا شکار ہے ، اسکول کی بوسیدہ عمارت، ٹوٹی دیواروں اور خستہ کمروں نے معصوم بچیوں کے تعلیمی خوابوں کو خطرے میں ڈال دیا، اہلِ علاقہ کے مطابق اسکول کی عمارت کئی برسوں سے مرمت نہ ہونے کے باعث خطرناک ہو چکی ہے ، دیواروں میں دراڑیں، چھتوں سے جھڑتا پلستر اور فرش پر پھیلی مٹی اسکول کے تعلیمی ماحول کو تباہ کر چکی ہے ۔ بارش کے دنوں میں کمروں میں پانی بھرنے سے تدریس معطل ہو جاتی ہے ، جبکہ فرنیچر، پینے کے پانی اور بیت الخلا جیسی بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے ۔ گزشتہ روز پلستر گرنے سے فرنیچر کو نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے طالبات محفوظ رہیں، مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار محکمہ تعلیم اور ضلعی انتظامیہ کو تحریری شکایات کی گئیں مگر کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ان کے مطابق اگر بروقت مرمت نہ کی گئی تو عمارت کسی بھی وقت حادثے کا باعث بن سکتی ہے ، ایک مقامی خاتون نے جذباتی انداز میں کہا ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں، مگر اسکول کی حالت دیکھ کر دل بھر آتا ہے خوف ہے کہ کہیں یہ عمارت گر نہ جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا نرخوں پر عملدرآمد ، تجاوزات کیخلاف آپریشن کا دائرہ کاربڑھانے کا فیصلہ

انسدادِسموگ کیلئے جارحانہ مہم چلائی جائے ، بلال یاسین

انسدادِسموگ اقدامات پر ہر صورت عمل کیاجائے :ڈی سی

کمشنر اور آر پی او کاضلع چنیوٹ کا دورہ ،سہولیات کامعائنہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کازیرتعمیر ڈی ایچ کیوہسپتال کا دورہ

امن کیلئے پیر وارث شاہ ؒکا پیغام عام کرناہوگا، ڈاکٹر اقرار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر