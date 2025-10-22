سجاول:گرلز اسکول کی عمارت بوسیدہ، طالبات کیلئے خطرہ
برسوں سے مرمت نہیں ہوئی، دیواروں، چھتوں میں دراڑیں پڑگئیںپلستر گرنے سے فرنیچر کو نقصان پہنچا، طالبات محفوظ، مرمت کا مطالبہ کیا
سجاول (نامہ نگار)ضلع سجاول کے علاقے نودو بارن میں قائم گرلز پرائمری و مڈل اسکول زبوں حالی کا شکار ہے ، اسکول کی بوسیدہ عمارت، ٹوٹی دیواروں اور خستہ کمروں نے معصوم بچیوں کے تعلیمی خوابوں کو خطرے میں ڈال دیا، اہلِ علاقہ کے مطابق اسکول کی عمارت کئی برسوں سے مرمت نہ ہونے کے باعث خطرناک ہو چکی ہے ، دیواروں میں دراڑیں، چھتوں سے جھڑتا پلستر اور فرش پر پھیلی مٹی اسکول کے تعلیمی ماحول کو تباہ کر چکی ہے ۔ بارش کے دنوں میں کمروں میں پانی بھرنے سے تدریس معطل ہو جاتی ہے ، جبکہ فرنیچر، پینے کے پانی اور بیت الخلا جیسی بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے ۔ گزشتہ روز پلستر گرنے سے فرنیچر کو نقصان پہنچا، تاہم خوش قسمتی سے طالبات محفوظ رہیں، مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار محکمہ تعلیم اور ضلعی انتظامیہ کو تحریری شکایات کی گئیں مگر کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ان کے مطابق اگر بروقت مرمت نہ کی گئی تو عمارت کسی بھی وقت حادثے کا باعث بن سکتی ہے ، ایک مقامی خاتون نے جذباتی انداز میں کہا ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں، مگر اسکول کی حالت دیکھ کر دل بھر آتا ہے خوف ہے کہ کہیں یہ عمارت گر نہ جائے ۔