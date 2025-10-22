صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ کراچی،شعبہ بائیوکیمسٹری کے زیر اہتمام ای پوسٹر مقابلہ

  • کراچی
جامعہ کراچی،شعبہ بائیوکیمسٹری کے زیر اہتمام ای پوسٹر مقابلہ

کراچی(این این آئی)جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تعداد بدقسمتی سے آج بھی سائنسی حقائق کو نظر انداز کرتی ہے اور بیماریوں کی بروقت تشخیص کو اہمیت نہیں دیتی، جس کے نتیجے میں کئی جان لیوا امراض میں اضافہ ہورہا ہے ۔

ان خیالات کا اظہارانہوں شعبہ بائیوکیمسٹری جامعہ کراچی کے زیر اہتمام آڈیوویژول سینٹر جامعہ کراچی میں منعقدہ سیمینار اور ای پوسٹر مقابلہ بعنوان ’’آئیے صحت مند بنیں: آگاہی سے عملی اقدامات تک‘‘سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔=

