بلدیہ ٹاؤن گلشن مزدورکے قریب کمسن بچی مزدا کی زد میں آکرجاں بحق
کراچی(اسٹاف رپورٹر)بلدیہ ٹاؤن گلشن مزدورکے قریب مسافرمزدا کی زد میں آکر کمسن بچی جاں بحق ہوگئی۔
تفصیلات کے مطابق سعید آباد تھانے کے علاقے بلدیہ ٹاؤن گلشن مزدور کے قریب ٹریفک حادثے میں کمسن بچی جاں بحق ہو گئی جس کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفیہ بچی کی شناخت 6سدرہ دختر عبدالرشید کے نام سے کی گئی، ایس ایچ او سعید آباد پرویز سولنگی کے مطابق متوفیہ بچی رکشے میں سوار تھی اورساکران سے کراچی بلدیہ داؤد گوٹھ اپنے رشتہ داروں کے گھر آرہی تھی کہ بچی رکشے سے اچانک گری تو پیچھے آتی مسافر مزدا کی زد میں آگئی ۔