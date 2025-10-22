صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیہ ٹاؤن گلشن مزدورکے قریب کمسن بچی مزدا کی زد میں آکرجاں بحق

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)بلدیہ ٹاؤن گلشن مزدورکے قریب مسافرمزدا کی زد میں آکر کمسن بچی جاں بحق ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق سعید آباد تھانے کے علاقے بلدیہ ٹاؤن گلشن مزدور کے قریب ٹریفک حادثے میں کمسن بچی جاں بحق ہو گئی جس کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفیہ بچی کی شناخت 6سدرہ دختر عبدالرشید کے نام سے کی گئی، ایس ایچ او سعید آباد پرویز سولنگی کے مطابق متوفیہ بچی رکشے میں سوار تھی اورساکران سے کراچی بلدیہ داؤد گوٹھ اپنے رشتہ داروں کے گھر آرہی تھی کہ بچی رکشے سے اچانک گری تو پیچھے آتی مسافر مزدا کی زد میں آگئی ۔

