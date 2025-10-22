فارم ہاؤس پر مسلح افراد کا دھاوا ،لاکھوں روپے کے بکرے چھین کر فرار
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اسٹیل ٹاؤن میں لنک روڈ کے قریب فارم ہاؤس پر مسلح افراد نے دھاوا بولا اور لاکھوں روپے مالیت کے 46 مہنگے ترین بکرے چھین کر فرار ہوگئے ۔
فارم ہاؤس کے مالک شیخ علی نے نجی ٹی وی کو بتایا کہ واردات 20 اکتوبر بروز پیر کی رات تقریباً ساڑھے گیارہ بجے ہوئی، ڈاکوؤں کی تعداد 8 سے 10 کے قریب تھی۔انہوں نے بتایا کہ ڈاکو اپنے ہمراہ ایک ٹرک بھی ساتھ لائے تھے ، انہوں نے فارم پر موجود تمام عملے کو یرغمال بنا کر انھیں باندھ دیا اور 45 منٹ میں واردات مکمل کر کے فارم میں موجود گلابی نسل کی بکریاں اور بکرے ٹرک میں بھر کر موقع سے فرار ہوگئے ۔ اسٹیل ٹاؤن پولیس نے فارم کے منیجر کی مدعیت میں نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش انچارج انویسٹی گیشن ملیر کے حوالے کر دی ۔